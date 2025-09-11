Surpopulation carcérale : Alioune Tine dénonce un système indigne

L'expert des droits humains Alioune Tine a vivement dénoncé l’état des lieux de détention au Sénégal, qualifiant de « scandaleux » le fait que des détenus soient encore en prison pour des infractions mineures, désignées localement sous le terme de « paketass ».



« Il est scandaleux de trouver encore dans les prisons le ‘paketass’ », a déclaré M. Tine, dans une sortie médiatique axée sur la surpopulation carcérale et les violations des droits fondamentaux. Il estime que les conditions de vie de certains détenus sont « pires que celles des esclaves dans les cales des bateaux négriers ».



Alioune Tine s’interroge sur l'efficacité des bracelets électroniques acquis par l’État pour désengorger les établissements pénitentiaires. Il appelle à les utiliser « de façon exceptionnelle pour des personnes d’exception », insistant sur la nécessité de libérer les détenus à faible risque, notamment les jeunes, les paysans et les personnes vulnérables issues des milieux ruraux.



L’ancien directeur d’Amnesty International Sénégal plaide pour un usage responsable et humaniste de la détention, soulignant qu’elle doit rester « une mesure de dernier recours » dans un État de droit.



Avec Vox Populi



