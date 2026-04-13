Crise énergétique : « Un basculement peut se faire dans quelques jours », prévient le ministre de l'Intérieur

En marge de la cérémonie officielle de la 96e Ziarra générale de Serigne Babacar Sy, le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, a lancé une alerte sérieuse sur la situation énergétique du pays. Le 12 avril 2026, il a prévenu qu'une « crise énergétique s’annonce », directement liée aux tensions géopolitiques qui secouent actuellement le Moyen-Orient.





Le ministre a souligné que le Sénégal ne peut rester hermétique aux dynamiques régionales : « Ce qui se passe au Moyen-Orient nous intéresse parce que cela a une incidence sur notre niveau de vie ».





Notant que des pays limitrophes comme la Mauritanie, la Guinée et la Gambie ont déjà révisé leurs tarifs, il a averti que le Sénégal pourrait suivre cette tendance malgré les subventions massives de l'État.





Bien que le gouvernement ait jusqu'ici contenu les prix, la menace d'un réajustement imminent est réelle. « Nous ne ressentons pas encore l'impact de la guerre. Ceci est dû aux efforts du gouvernement du Sénégal. L'État subventionne les prix. Mais un basculement peut se faire dans quelques jours », a martelé le ministre de l’Intérieur.



Selon ses précisions, les prix des hydrocarbures auraient même dû être revus à la hausse depuis deux semaines sans l'intervention étatique.





MS/NDARINFO



