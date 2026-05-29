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Touba : Rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké à Khelcom

Vendredi 29 Mai 2026

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké à Khelcom

La communauté mouride est plongée dans le deuil à la suite du rappel à Dieu, ce vendredi 29 mai 2026, de Serigne Cheikh Saliou Mbacké. Le décès est survenu à Khelcom, une localité hautement symbolique et intimement liée à l’œuvre spirituelle, éducative et agricole de son illustre père, feu Serigne Saliou Mbacké, cinquième Khalife général des mourides.

Connu pour sa discrétion, sa piété et sa dévotion au service de l'islam, le défunt restera associé à la préservation du patrimoine de Khelcom, l'initiateur des grands travaux champêtres et des daaras d'excellence créés par son père pour façonner des générations de disciples.
 

MS/NDARINFO
 



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