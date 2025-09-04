Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Touba – Un vol à main armée tourne court à Darou Tanzil

Jeudi 4 Septembre 2025

Touba – Un vol à main armée tourne court à Darou Tanzil

Neuf hommes armés de fusils et de machettes ont attaqué, lundi à l’aube, la villa du commerçant Abdou Boye à Darou Tanzil, emportant des moutons de race et tentant de s’emparer d’objets de valeur, rapporte L’Observateur.

L’intervention courageuse du neveu du commerçant, Abdou Khadre Bèye, a bouleversé le plan des assaillants.

Armé d’une machette, il a grièvement blessé l’un des voleurs. Ses complices ont riposté violemment, frappant Bèye à la tête et aux mains avant de prendre la fuite avec leur camarade blessé.


Transporté d’urgence à l’hôpital, le jeune homme est désormais hors de danger, selon le quotidien. La police de Touba a ouvert une enquête et s’est lancée à la poursuite du commando armé.

 



Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.