Touba – Un vol à main armée tourne court à Darou Tanzil

Neuf hommes armés de fusils et de machettes ont attaqué, lundi à l’aube, la villa du commerçant Abdou Boye à Darou Tanzil, emportant des moutons de race et tentant de s’emparer d’objets de valeur, rapporte L’Observateur.



L’intervention courageuse du neveu du commerçant, Abdou Khadre Bèye, a bouleversé le plan des assaillants.



Armé d’une machette, il a grièvement blessé l’un des voleurs. Ses complices ont riposté violemment, frappant Bèye à la tête et aux mains avant de prendre la fuite avec leur camarade blessé.





Transporté d’urgence à l’hôpital, le jeune homme est désormais hors de danger, selon le quotidien. La police de Touba a ouvert une enquête et s’est lancée à la poursuite du commando armé.





