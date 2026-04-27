Touba en deuil : Rappel à Dieu de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké

La communauté mouride est en deuil suite au rappel à Dieu de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, Khalife de Serigne Bassirou Khoudia Mbacké. Le guide religieux s'est éteint le vendredi 24 avril 2026 à l'hôpital Dalal Jamm de Dakar. Il a été inhumé le lendemain dans la ville sainte de Touba, en présence d'une foule de fidèles et de dignitaires venus lui rendre un dernier hommage.





Petit-fils du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, le défunt laisse derrière lui le souvenir d'un homme de foi profondément attaché aux valeurs de l'islam.





Un héritage de savoir et de générosité

Principalement basé à Darou Salam Kadior, le saint homme s'était consacré avec ferveur à l'enseignement du Coran et à la formation religieuse. Dans la pure tradition de son illustre grand-père, Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké (premier du nom), il s'était distingué par ses contributions significatives à la modernisation de la Grande Mosquée de Touba. Selon l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), sa vie fut marquée par une générosité légendaire envers ses proches et ses talibés, ainsi que par un engagement constant pour la préservation des enseignements de Khadimou Rassoul.





MS/NDARINFO



