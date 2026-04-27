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Sénégal : Aucune procédure de recrutement en cours au ministère de la Santé (ministère)

Lundi 27 Avril 2026 - 12:19

Sénégal : Aucune procédure de recrutement en cours au ministère de la Santé (ministère)

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique vient de publier une mise en garde formelle concernant une campagne de désinformation ciblant les demandeurs d'emploi. Une fausse annonce de recrutement massif dans la fonction publique sanitaire circule actuellement sur les réseaux sociaux, incitant les diplômés à s’inscrire via des liens douteux.


Les autorités démentent vigoureusement être à l'origine de ce message et précisent qu'aucune procédure de recrutement n'est ouverte pour le moment dans le secteur de la santé.
 

Vigilance face aux tentatives d'arnaque

 

Face à la prolifération de ces contenus trompeurs, le ministère appelle les jeunes diplômés à la plus grande vigilance. Ces publications, souvent relayées sur les plateformes numériques, visent à induire les citoyens en erreur, voire à extorquer des données personnelles.


Les responsables insistent sur le fait que toute offre d'emploi officielle est systématiquement diffusée via les canaux de communication institutionnels du Gouvernement. Avant d'entreprendre toute démarche, il est impératif de vérifier l'authenticité des informations auprès des services compétents.
 

MS/NDARINFO

 


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