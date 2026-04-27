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Filière Riz : Le FONGIP injecte 1,7 milliard de FCFA pour booster la production

Lundi 27 Avril 2026 - 14:03

Filière Riz : Le FONGIP injecte 1,7 milliard de FCFA pour booster la production

Le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) passe à la vitesse supérieure pour booster la souveraineté alimentaire. En étroite collaboration avec la Banque agricole et PAMECAS, l'institution a mis en place un puissant mécanisme de financement ayant déjà permis d'accompagner 254 projets au sein de la filière rizicole.


Cette synergie financière a mobilisé un volume global de crédits s'élevant à environ 1,7 milliard de FCFA, marquant un tournant décisif pour les producteurs locaux.

 

Une garantie solide pour le riz sénégalais

 

Le dispositif repose sur une garantie sécurisée par le FONGIP à hauteur de 1,683 milliard de FCFA, permettant de lever les barrières liées à l'accès au crédit pour les acteurs de la chaîne de valeur. Cette initiative stratégique se concentre sur les zones à fort potentiel du bassin du fleuve Sénégal, notamment Saint-Louis, Dagana, Podor et Matam.


Selon le journal Libération, ce soutien financier massif vise non seulement à stimuler la production rizicole nationale, mais aussi à pérenniser les investissements pour réduire durablement la dépendance du pays vis-à-vis des importations céréalières.
 

MS/NDARINFO

 


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