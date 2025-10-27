Trafic humain : La DNLT neutralise les faussaires derrière le drame de Cheikh Touré

Cheikh Touré, jeune Sénégalais, figure parmi les nombreuses victimes d’un réseau international de trafic de personnes sévissant entre le Sénégal et le Ghana. Le réseau attirait ses cibles avec la promesse d’un voyage en Allemagne, moyennant paiement.





Selon les révélations du journal Libération, Touré a été appâté avec de faux documents de voyage par deux individus. Arrivé au Ghana, il s’est retrouvé piégé et séquestré dans des conditions alarmantes. Plusieurs jeunes Sénégalais, également victimes du réseau, sont encore détenus, tandis que Cheikh Touré est mort tragiquement, dans des circonstances non encore élucidées.





L’affaire a conduit à l’interpellation de deux intermédiaires par la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (Dnlt). Le réseau serait dirigé depuis le Burkina Faso par un certain Abdoulaye Dionbaba, identifié comme le cerveau de l'organisation criminelle. Des commissions allant jusqu’à 100 euros par recrue étaient versées aux intermédiaires, selon les premiers éléments de l’enquête.





Les autorités sénégalaises poursuivent les investigations pour démanteler l’ensemble du réseau et rapatrier les jeunes encore retenus au Ghana.





