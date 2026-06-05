Finances : Cheikh Diba mise sur l'impact social concret lors de sa passation

La reconstitution du Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan répond à la volonté du président de la République et du Premier ministre de mener ‘’une action publique davantage intégrée’’ et ‘’une politique économique plus cohérente’’, a expliqué, jeudi, à Dakar, le ministre chargé de ce département, Cheikh Diba.





Lors de la passation de service, au cours de laquelle l’ex-ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, lui a remis les dossiers, le ministre a affirmé que cette configuration unifiée incarne un ensemble stratégique liant la réflexion économique, la mobilisation des ressources, la planification et la coopération internationale.





Il s'est dit pleinement confiant face aux défis grâce aux ressources humaines disponibles, saluant l'arrivée de deux figures clés : le docteur en économie appliquée Allé Nar Diop, nommé ministre délégué chargé de l’Économie, du Plan et de la Coopération, et l’économiste et mathématicien Bassirou Sarr, nommé ministre délégué chargé du Budget.





Cheikh Diba a rappelé avec force que la finalité de l’action économique réside exclusivement dans l’amélioration concrète des conditions de vie des populations, et non dans la simple gestion des chiffres.





Exhortant ses équipes à maintenir une dynamique de rigueur, d'humilité et de détermination, il a insisté sur la reddition des comptes et le devoir immuable de servir l'intérêt général. Il a enfin rendu hommage aux actions d'Abdourahmane Sarr, qui ont consolidé les relations avec les partenaires financiers, se félicitant du rassemblement d'une véritable ‘’communauté de talents’’ autour d'une même ambition pour le Sénégal.





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