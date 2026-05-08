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UCAD : performance record de 87 tonnes d’oignons à l’hectare pour les étudiants de la FST

Vendredi 8 Mai 2026 - 19:54

UCAD : performance record de 87 tonnes d’oignons à l’hectare pour les étudiants de la FST

Les étudiants du Département de Biologie végétale de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ont réalisé une performance agricole exceptionnelle. Au terme d’un cycle complet de production, ils ont obtenu un rendement remarquable de 87 tonnes d’oignons à l’hectare. Cette prouesse technique, enregistrée au champ école de la faculté, place la formation académique sénégalaise au sommet de l'efficacité agronomique.
 

Cette réussite est le fruit du travail des étudiants inscrits en Licences professionnelles en Agroressources végétales et entrepreneuriat (LPAG) ainsi qu'en Sciences et Technologies des Semences (LSTS). Loin des bancs d'amphithéâtre classiques, ces futurs experts ont démontré leur capacité à appliquer des protocoles de culture innovants, surpassant largement les rendements moyens habituellement observés dans les zones de production traditionnelles.
 

Pour les responsables pédagogiques, ce résultat valide la pertinence du programme "UCAD Agropole". Ce projet phare de l’université est résolument orienté vers l’innovation, le développement agroéconomique et l’entrepreneuriat des jeunes. En combinant rigueur scientifique et immersion pratique, l’UCAD ambitionne de transformer ses étudiants en véritables chefs d'entreprise agricole capables de relever les défis de la souveraineté alimentaire au Sénégal.
 

MS/NDARINFO
 



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