Environnement : Lions, éléphants et rhinocéros au cœur du projet Lion Rouge.

Le Sénégal affiche l’ambition de devenir une destination phare du safari en Afrique de l’Ouest grâce au projet « Grand Maka Yop Big 5 ». Portée par la structure Lion Rouge, cette initiative d’envergure prévoit la création d’une vaste réserve privée dans la région de Kaffrine. Présenté ce mardi 5 mai 2026 lors d’une conférence de presse, le projet représente un investissement massif évalué à plus de 120 millions de dollars, visant à réintroduire la grande faune sauvage sur le territoire national.





Le programme repose sur l'introduction de plus de cinquante espèces animales, avec pour vedettes les célèbres « Big 5 » africains : le lion, l’éléphant, le léopard, le rhinocéros et le buffle. Au-delà de l'aspect spectaculaire, les promoteurs souhaitent ériger cet espace en véritable sanctuaire de biodiversité. Le modèle économique se veut durable, s'appuyant sur le tourisme vert et la valorisation des ressources naturelles pour attirer une clientèle internationale, notamment européenne, grâce à la proximité géographique du Sénégal.





Adrian Mill, directeur général de Lion Rouge, souligne que le potentiel écologique du pays est encore largement sous-exploité. Une particularité du projet réside dans son volet social : les revenus générés par les crédits carbone devraient garantir des retombées financières directes aux populations locales. Cette approche vise à impliquer les communautés dans la protection de la faune tout en luttant contre la pauvreté rurale.





Toutefois, le déploiement opérationnel du sanctuaire reste suspendu à l’approbation finale de l’État. Une première phase d'aménagement portant sur 17 000 hectares est déjà à l'étude. Les discussions administratives se poursuivent actuellement avec le ministère de l’Environnement et de la Transition écologique, dirigé par le Dr Abdourahmane Diouf, afin de garantir la conformité du projet avec les politiques nationales de conservation et de développement touristique.





MS/NDARINFO



