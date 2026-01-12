Une pirogue partie de Gambie avec 61 migrants secourue à Mbattal après une panne GPS

Une pirogue transportant 61 candidats à la migration irrégulière de diverses nationalités a été interceptée samedi 10 janvier 2026 sur la plage de Mbattal, dans la commune de Thiaroye-sur-Mer, en banlieue dakaroise. L'opération de sauvetage et d'interpellation a été menée par la Brigade territoriale de Thiaroye, selon un communiqué de la Gendarmerie nationale rendu public lundi.
« La Brigade territoriale de Thiaroye, informée de la présence d'une embarcation en situation irrégulière à la plage de Mbattal, a conduit une opération de sauvetage et d'interpellation, le samedi 10 janvier 2026 », indique le document. Au total, 61 personnes ont été recueillies sur cette plage de la banlieue dakaroise. Toutefois, l'opération a été endeuillée par le décès d'une personne de nationalité étrangère, déplore la Gendarmerie.
Selon les informations fournies par les gendarmes, l'embarcation avait quitté la Gambie le vendredi 3 janvier 2026, entamant ainsi une traversée de sept jours en haute mer. « Au cours du trajet, l'embarcation a perdu sa direction en raison d'une défaillance du système GPS, contraignant le capitaine à faire cap sur Dakar afin de limiter les pertes en vies humaines déjà enregistrées durant la traversée », précise le communiqué.
Cette interception s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière qui continue de mobiliser les forces de sécurité sénégalaises. Les 61 personnes recueillies sont actuellement entre les mains des autorités compétentes qui poursuivent les investigations pour identifier les organisateurs de cette traversée clandestine et déterminer les circonstances exactes du décès enregistré.
La migration irrégulière par voie maritime demeure un phénomène préoccupant en Afrique de l'Ouest, avec des embarcations de fortune qui affrontent régulièrement les dangers de l'océan Atlantique dans l'espoir de rallier les côtes européennes, notamment les îles Canaries espagnoles.
MS/NDARINFO