Une pirogue partie de Gambie avec 61 migrants secourue à Mbattal après une panne GPS

« La Brigade territoriale de Thiaroye, informée de la présence d'une embarcation en situation irrégulière à la plage de Mbattal, a conduit une opération de sauvetage et d'interpellation, le samedi 10 janvier 2026 », indique le document. Au total, 61 personnes ont été recueillies sur cette plage de la banlieue dakaroise. Toutefois, l'opération a été endeuillée par le décès d'une personne de nationalité étrangère, déplore la Gendarmerie.



