Violence, jets de projectiles, insultes : l’enfer vécu par les Sénégalais à Kinshasa

Plusieurs membres de la délégation sénégalaise présents au Stade des Martyrs à Kinshasa et joints par L’Observateur ont rapporté avoir vécu des moments de panique, lors du récent déplacement des Lions du Sénégal en terre congolaise.



Parmi les témoins, El Hadji Diouf, commandant de police, évoque une atmosphère tendue. « Nous avons été exposés à des scènes de violence et d’hostilité que personne n’avait anticipées », a-t-il dit.



La mascotte des Lions, Paco, affirme avoir été confondu avec un marabout sénégalais et menacé par certains locaux.



Fatima Sylla, journaliste à la 2STV, raconte avoir été prise pour cible par des insultes et menaces de supporters, avant qu'une situation de chaos n’éclate dans les tribunes. « C’était la panique. On ne savait pas si on allait s’en sortir », témoigne-t-elle.



Le joueur Pathé Ciss a également été victime de jets de projectiles, dont une « bombe pipi » selon les termes rapportés par les médias. Son coéquipier Pape Matar Sarr aurait tenté de le protéger au moment des incidents.



