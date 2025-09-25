Waly Seck échappe à la prison grâce à un cautionnement de 210 millions de FCFA

Le chanteur Waly Seck a échappé à une peine de prison dans le cadre de l'affaire Amadou Sall après avoir versé un cautionnement de 210 millions de FCFA.



Impliqué dans des accusations d'association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux, le célèbre artiste a traversé une série de rebondissements judiciaires, de Dubaï à Paris, puis Dakar.



Cette somme, qui lui permet de retrouver sa liberté, aurait été rendue possible par un riche Sénégalais basé à Dubaï, impliqué dans l’affaire.



Entre son ascension musicale et sa tourmente judiciaire, Waly Seck navigue dans un univers où gloire et scandale se croisent.

