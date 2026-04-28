Yeumbeul : Un trafiquant d'Ecstasy arrêté avec 200 comprimés à Tally Bou Khonkh

Le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul a porté un coup dur au trafic de drogue de synthèse dans la banlieue dakaroise. Ce dimanche 26 avril 2026, les hommes de la Brigade de Recherches (BR) ont interpellé un individu au quartier « Tally Bou Khonkh » en possession d'une quantité importante de produits prohibés. L'opération a été déclenchée suite à des renseignements précis faisant état d'un commerce illicite de stupéfiants aux abords d'un point de regroupement de véhicules de transport local.



Un flagrant délit au « garage clandos »

Grâce à un dispositif de surveillance discret mis en place au niveau du « garage clandos », les enquêteurs ont surpris le mis en cause alors qu'il s'apprêtait à écouler sa marchandise. Pour échapper à la vigilance des patrouilles, le suspect avait dissimulé son stock sur le toit d'un abri inoccupé situé à proximité de son point de vente. La réactivité des éléments de la BR a permis de neutraliser l'individu avant qu'il ne puisse se débarrasser des preuves ou prendre la fuite.





200 comprimés d'Ecstasy saisis par la Brigade de Recherches

La fouille minutieuse du périmètre a porté ses fruits avec la découverte de deux sachets contenant chacun 100 comprimés d’Ecstasy, soit un total de 200 comprimés saisis. Cette drogue particulièrement dangereuse a été placée sous scellés pour les besoins de la procédure. Le suspect a été placé en garde à vue pour offre et cession d'Ecstasy, tandis que les investigations se poursuivent pour démanteler l'ensemble du réseau et identifier les fournisseurs de ce trafic.





MS/NDARINFO



