Kaolack : Scandale de pédocriminalité et de viols sur mineurs de 10 et 12 ans

La ville de Kaolack est secouée par une affaire de mœurs d'une gravité exceptionnelle impliquant plusieurs mineurs et un adulte. Le parquet de Kaolack a décidé d'ouvrir une information judiciaire après la découverte d'une série d'agressions sexuelles et d'actes de pédocriminalité. Les enquêteurs ont mis au jour un réseau sordide mêlant viols sauvages, tentatives de viol sur mineur de 12 ans, association de malfaiteurs et actes contre nature, plongeant les familles des victimes dans l'émoi.





Des aveux glaçants sur des agressions répétées

L'enquête a révélé que M. Gaye, un élève âgé de 16 ans, a sauvagement abusé de deux garçons âgés de 10 et 12 ans. Interrogé par les limiers, le mis en cause a reconnu les faits. Il a également avoué être en « couple » avec un autre adolescent de 16 ans, A. Ndiaye. C'est en compagnie de ce dernier qu'il a été surpris en flagrant délit alors qu'ils tentaient de violer un enfant de 12 ans. Cette arrestation fortuite a permis de lever le voile sur l'ampleur des sévices infligés à plusieurs enfants du quartier.





Un vigile majeur en fuite et activement recherché

L'affaire prend une dimension encore plus inquiétante avec l'implication d'un adulte. Abdourahmane Sow, un vigile et seul majeur du groupe, est désigné comme un pivot central de cette affaire. Selon les aveux de l'élève M. Gaye, le vigile entretenait des relations sexuelles avec lui. Actuellement en fuite, Abdourahmane Sow est activement recherché par les services de sécurité sur l'ensemble du territoire. Le dossier est désormais entre les mains d'un juge d'instruction pour situer toutes les responsabilités.





MS/NDARINFO



