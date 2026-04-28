Dialogue Politique : Le FDR boycotte la réunion du ministre de l’Intérieur

Le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR) a annoncé officiellement son boycott de la réunion prévue ce jeudi 30 avril avec le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé. Cette coalition de l'opposition refuse de participer à ce qu'elle considère comme une simple « prise de contact » tant que les documents issus du comité de relecture des conclusions du dialogue national de mai 2025 ne sont pas soumis à une discussion préalable et transparente.





L'opposition dénonce son exclusion du processus de rédaction

Dans un communiqué parvenu à l'APS, les leaders du FDR fustigent leur mise à l'écart systématique. La coalition exige que les observations de l'opposition, jusqu'ici ignorées, soient enfin prises en compte dans le rapport final.





Le FDR rappelle que les partis ayant participé au dialogue national de l'année dernière avaient déjà dénoncé leur exclusion du comité de rédaction, déclinant toute responsabilité quant aux résultats actuels. Pour le Front, le processus manque de légitimité en raison de cette approche jugée unilatérale par le ministère de l'Intérieur.





Vers une « riposte démocratique » coordonnée

Face à ce qu'il qualifie de forcing du gouvernement, le FDR ne compte pas rester inactif. La coalition a annoncé la convocation d'une rencontre d'urgence réunissant l'ensemble des forces de l'opposition sénégalaise. L'objectif affiché est de mettre en place des « actions de riposte démocratique » jugées indispensables pour garantir l'équité du processus électoral.



Pendant ce temps, Mouhamadou Bamba Cissé maintient sa rencontre du 30 avril, affirmant vouloir instaurer un partage d'informations relatif aux prochaines étapes électorales.





MS/NDARINFO



