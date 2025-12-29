Connectez-vous
Parti Awalé : Lancement de la campagne "Cap sur 1 000 Jambaar" pour vendre 1 000 cartes par commune

Lundi 29 Décembre 2025

Parti Awalé : Lancement de la campagne "Cap sur 1 000 Jambaar" pour vendre 1 000 cartes par commune

Le parti Awalé a officiellement lancé dimanche une vaste campagne nationale de mobilisation dénommée "Cap sur 1 000 Jambaar", avec pour objectif la vente de 1 000 cartes de membre dans chaque commune du Sénégal et au sein de la diaspora d'ici la tenue de son congrès prévu au premier semestre 2026.
 

Cette initiative stratégique vise à renforcer durablement l'implantation territoriale du parti et à consolider sa capacité d'action politique sur le terrain, au service du projet porté par la coalition DiomayePrésident.
 

Selon les responsables du parti, la vente massive de cartes de membre constitue le socle de la structuration d'Awalé, en ce qu'elle permet de fédérer les militants, d'élargir la base militante et de mieux répondre aux attentes des populations à l'échelle locale comme nationale.
 

Des quotas de cartes ont été définis sur la base du poids électoral de chaque département. Un comité mixte de suivi a été mis en place pour assurer la coordination et évaluer régulièrement l'état d'avancement des objectifs fixés.
 

"Chaque Jambaar compte, chaque carte renforce Awalé et Awalé renforce la coalition DiomayePrésident", martèlent les responsables.
 

Ndarinfo/Ms

 


