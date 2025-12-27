CAN 2025 : Sadio Mané sauve les Lions, match nul (1-1) contre la RDC

Sadio Mané a une nouvelle fois assumé son statut de leader ce samedi lors du match nul (1-1) entre le Sénégal et la République démocratique du Congo, comptant pour la deuxième journée du groupe D de la CAN 2025. Buteur et omniprésent sur le terrain, l'attaquant des Lions de la Teranga a été logiquement désigné homme du match.



