CAN 2025 : Sadio Mané sauve les Lions, match nul (1-1) contre la RDC

Sadio Mané a une nouvelle fois assumé son statut de leader ce samedi lors du match nul (1-1) entre le Sénégal et la République démocratique du Congo, comptant pour la deuxième journée du groupe D de la CAN 2025. Buteur et omniprésent sur le terrain, l'attaquant des Lions de la Teranga a été logiquement désigné homme du match.
Alors que le Sénégal était mené après l'ouverture du score congolaise, Mané a su répondre en véritable patron. À la 69e minute, il inscrit le but de l'égalisation, permettant aux siens de rester dans la rencontre et de préserver leur place en tête du groupe D.
Au-delà de cette réalisation, Sadio Mané s'est distingué par une implication totale dans le jeu. Très actif sur le plan offensif, il a constamment provoqué la défense congolaise, multipliant les appels, les centres et les passes décisives.
Avec ce résultat, le Sénégal compte 4 points et conserve la tête du groupe D avant le dernier match de poule.
MS