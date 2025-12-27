Connectez-vous
CAN 2025 : Sadio Mané, homme du match, tempère l'euphorie après le nul contre la RDC

Samedi 27 Décembre 2025

Auteur d'un match solide et de l'égalisation face à la RDC (1-1), Sadio Mané a été désigné homme du match par la Commission technique de la CAF. Malgré sa 10e réalisation en Coupe d'Afrique des Nations, l'attaquant d'Al Nassr appelle à la mesure.
 

"On a fait un bon match. Dans l'ensemble, on méritait de gagner. Malheureusement, on n'a pas réussi à mettre à fond toutes nos occasions. En face, il faut reconnaître que c'était une bonne équipe du Congo qui a joué avec un bloc compact", a-t-il déclaré en conférence de presse.
 

Tempérer l'euphorie
 

Si l'objectif initial était de remporter tous les matchs du groupe, Sadio Mané estime que ce point n'est pas à négliger. "C'est un bon point pour nous. C'est bon de se cacher parce qu'il y a trop d'euphorie autour de l'équipe", a-t-il prévenu.
 

Le capitaine des Lions tourne déjà son regard vers le prochain adversaire : "Maintenant, on doit se tourner vers le Bénin. Ce sera un autre match beaucoup plus difficile, mais nous sommes armés pour ces genres de rencontre."
 

Avec ce nul, le Sénégal conserve la tête du groupe D avec 4 points, un de plus que la RDC.

MS

 


