Mbane : Les populations de Pathé Badjo manifestent contre l'attribution de 1000 hectares à une société agro-industrielle

Les populations de plusieurs villages réunies à Pathé Badjo, une localité de la commune de Mbane (nord), ont manifesté dimanche contre un projet d'attribution de 1000 hectares de terre à une société évoluant dans le domaine agro-industriel.





"Octroyer 1000 hectares à une société agro-industrielle privée, contre seulement 200 hectares destinés aux populations locales, constitue une répartition illégale et illégitime, sans fondement", a déclaré le porte-parole du collectif, Amadou Djiby Sow, lors d'un rassemblement suivi d'un point de presse.





Il a estimé que l'attribution de ces terres, qui s'étendent sur plusieurs villages et hameaux environnants, est une menace permanente pour les communautés locales, avec un impact direct sur leurs activités et moyens de subsistance, en particulier l'agriculture et l'élevage.





Au nom des populations concernées, M. Sow a appelé les autorités étatiques à intervenir pour la préservation des terres communautaires.





Les manifestants ont toutefois précisé n'avoir aucun différend ni avec les agriculteurs ni avec l'entreprise bénéficiaire, tout en réclamant davantage de partage d'information, la concertation et le respect de leur droit à demeurer sur leurs terres.





Joint par téléphone, le président de la commission domaniale de la commune de Mbane, Madiakhaté Niang, a indiqué que l'octroi des terres avait été approuvé par les chefs des villages concernés.



"Le maire de la commune avait initialement refusé le projet, avant d'y consentir à la suite de démarches entreprises par les chefs de villages", a-t-il expliqué.



