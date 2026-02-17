Connectez-vous
Mardi 17 Février 2026

16 salles de classe et 400 places : Les détails du futur complexe de formation des avocats

Le Président de la République a posé, cet après-midi, la première pierre de la future École de Formation du Barreau du Sénégal. Ce projet marque une étape décisive dans la modernisation de l'appareil judiciaire, plaçant la justice au cœur de la stratégie nationale de développement. Le complexe prévoit des installations de pointe, notamment seize salles de classe, un auditorium de 400 places, ainsi que des espaces administratifs et des zones d'hébergement.
 

Cette structure vise à répondre concrètement au besoin de renforcement des ressources humaines dans le secteur judiciaire. L'acte s'inscrit directement dans la "Vision Sénégal 2050", avec l'objectif de transformer la justice pour en faire un levier de progrès. Au-delà de la défense classique, l'école formera des professionnels capables de privilégier la médiation et la prévention des conflits, garantissant ainsi une meilleure cohésion sociale et une présence plus équilibrée des avocats sur l'ensemble du territoire.
 

Lors de la cérémonie, le Chef de l'État a rappelé que la force d'une nation réside dans sa capacité à protéger les citoyens les plus vulnérables. En investissant dans la formation des auxiliaires de justice, le Sénégal réaffirme sa volonté de consolider l'État de droit et de garantir les libertés fondamentales. Ce projet incarne la promesse d'une justice plus accessible, plus crédible et résolument tournée vers l'avenir.
 

MS/NDARINFO
 


