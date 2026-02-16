Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

Le dossier de Mbour 4 connaît une accélération majeure. Un décret présidentiel, en date du 10 février dernier, a officialisé le retrait de plus de 2 500 000 m² de terres.



Cette décision frappe directement plusieurs promoteurs immobiliers et opérateurs économiques qui s'étaient vu attribuer des parcelles dans cette zone stratégique, relate l’Observateur dans sa Une de ce lundi.



La particularité de cette mesure réside dans l'absence totale d'indemnisation pour les acteurs concernés, marquant une rupture dans la gestion de ce contentieux foncier qui dure depuis plusieurs années.





Cette reprise massive s'inscrit dans la vision globale de création d'une "Nouvelle Ville de Thiès". En reprenant le contrôle de ces assiettes foncières, l'État souhaite corriger les irrégularités passées et garantir un aménagement cohérent du territoire.



La cartographie précise de l'opération ainsi que la liste exhaustive des personnalités et sociétés impactées devraient être rendues publiques prochainement, alors que le gouvernement affiche sa fermeté sur la transparence foncière.





MS/NDARINFO





