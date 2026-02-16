Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

Lundi 16 Février 2026

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

Le dossier de Mbour 4 connaît une accélération majeure. Un décret présidentiel, en date du 10 février dernier, a officialisé le retrait de plus de 2 500 000 m² de terres.

Cette décision frappe directement plusieurs promoteurs immobiliers et opérateurs économiques qui s'étaient vu attribuer des parcelles dans cette zone stratégique, relate l’Observateur dans sa Une de ce lundi.

La particularité de cette mesure réside dans l'absence totale d'indemnisation pour les acteurs concernés, marquant une rupture dans la gestion de ce contentieux foncier qui dure depuis plusieurs années.
 

Cette reprise massive s'inscrit dans la vision globale de création d'une "Nouvelle Ville de Thiès". En reprenant le contrôle de ces assiettes foncières, l'État souhaite corriger les irrégularités passées et garantir un aménagement cohérent du territoire.

La cartographie précise de l'opération ainsi que la liste exhaustive des personnalités et sociétés impactées devraient être rendues publiques prochainement, alors que le gouvernement affiche sa fermeté sur la transparence foncière.
 

MS/NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.