"Cueilli en pleine conférence" : Le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye arrêté par la gendarmerie

La brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé à une nouvelle arrestation dans le cadre de l'exécution d'une délégation judiciaire concernant l'affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et consorts.



Le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye a été cueilli par des gendarmes en civil alors qu'il assistait à la conférence de presse du procureur Ibrahima Ndoye portant sur le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba.



Cette interpellation spectaculaire s'inscrit dans le cadre des investigations approfondies entourant l'affaire de mœurs impliquant plusieurs personnalités.



Le journaliste a été embarqué en plein exercice de ses fonctions par des éléments de la brigade de recherches. Ce nouveau rebondissement confirme l'accélération de la procédure judiciaire après les récentes révélations sur les réseaux de débauche et les enjeux de santé publique liés à ce dossier.





MS/NDARINFO

