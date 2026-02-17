Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

"Cueilli en pleine conférence" : Le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye arrêté par la gendarmerie

Mardi 17 Février 2026

"Cueilli en pleine conférence" : Le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye arrêté par la gendarmerie
La brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé à une nouvelle arrestation dans le cadre de l'exécution d'une délégation judiciaire concernant l'affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et consorts.

Le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye a été cueilli par des gendarmes en civil alors qu'il assistait à la conférence de presse du procureur Ibrahima Ndoye portant sur le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba.

Cette interpellation spectaculaire s'inscrit dans le cadre des investigations approfondies entourant l'affaire de mœurs impliquant plusieurs personnalités.

Le journaliste a été embarqué en plein exercice de ses fonctions par des éléments de la brigade de recherches. Ce nouveau rebondissement confirme l'accélération de la procédure judiciaire après les récentes révélations sur les réseaux de débauche et les enjeux de santé publique liés à ce dossier.


MS/NDARINFO
 

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

16/02/2026

Ce qui va changer au Port de Dakar avec le nouveau plan de repositionnement

11/02/2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

Drame à la brèche de Saint-Louis : trois marins portés disparus

12/02/2026

Université de Dakar : les syndicats alertent sur les risques de la suspension des amicales

13/02/2026

Le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 11 février 2026

11/02/2026

Saint-Louis : Mansour Faye inaugure l'école Fandiéry Koné entièrement financée par la Commune

14/02/2026
SERVICES
24 HEURES

"Cueilli en pleine conférence" : Le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye arrêté par la gendarmerie

17/02/2026

Armées : Le Vice-Amiral d’Escadre Oumar Wade officiellement installé comme Cemga

17/02/2026

Décès Abdoulaye Ba : le procureur privilégie la piste de l'incendie et d'une issue de secours scellée

17/02/2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

"Détenu politique" : L'alerte rouge d'Alioune Tine sur le dossier Farba Ngom

17/02/2026

Cœur : Six Sénégalais sauvés sans chirurgie ouverte grâce à une prouesse médicale à Dalal Jamm

17/02/2026