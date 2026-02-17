Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Ramadan 2026 : La CMS annonce avoir aperçu la lune à Louga ce mardi

Mardi 17 Février 2026

La Coordination des musulmans du Sénégal (Cms) a annoncé que le croissant lunaire marquant le début du Ramadan a été aperçu sur le territoire national ce mardi. La lune a été observée dans la région de Louga, plus précisément dans la localité de Dioulky.

En plus de cette observation locale, l'organisation indique que l'astre a également été vu dans plusieurs pays, notamment en Gambie, en Côte d’Ivoire, au Cameroun, au Soudan, en Arabie Saoudite, au Yémen et au Koweït. Par conséquent, la Cms déclare que le mercredi 18 février 2026 sera le premier jour du mois de Ramadan.

 La Coordination des musulmans du Sénégal (Cms) rejoint ainsi la dynamique internationale après avoir scruté le ciel ce mardi soir. La confirmation de la vision du croissant lunaire à Dioulky, ainsi que les signalements en provenance de plusieurs pays de la sous-région et du Golfe, valident le début du jeûne pour une partie de la communauté musulmane du Sénégal.
 

MS/NDARINFO
 


