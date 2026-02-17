Yeumbeul : Sept individus arrêtés après une violente agression contre des policiers

Sept personnes ont été interpellées et placées en garde à vue à la suite d'une opération de sécurisation qui a tourné à l'affrontement dans la nuit du samedi 14 février 2026 à Yeumbeul. Les faits se sont déroulés vers 2 heures du matin dans le quartier Darou Missette, où des éléments de la Brigade de recherche intervenaient pour démanteler un réseau de trafic de chanvre indien.



Lors de l'intervention dans un domicile servant de point de stockage, des individus armés de machettes ont attaqué les forces de l'ordre, blessant grièvement deux policiers.





L'agent Lamine Saya Coly, atteint à la tête et aux côtes, a été transféré à l’hôpital de Fann, tandis que son collègue Abdou Seck a été soigné pour une blessure à la jambe. Outre les arrestations, la police a saisi 37 cornets de drogue, du chanvre en vrac, deux machettes, une pompe à gaz, deux motos de livraison et deux téléviseurs.



Les mis en cause sont poursuivis pour tentative de meurtre sur agent de l'autorité, trafic de drogue, coups et blessures volontaires, vol en réunion et rébellion.





MS/NDARINFO



