Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Yeumbeul : Sept individus arrêtés après une violente agression contre des policiers

Mardi 17 Février 2026

Yeumbeul : Sept individus arrêtés après une violente agression contre des policiers

Sept personnes ont été interpellées et placées en garde à vue à la suite d'une opération de sécurisation qui a tourné à l'affrontement dans la nuit du samedi 14 février 2026 à Yeumbeul. Les faits se sont déroulés vers 2 heures du matin dans le quartier Darou Missette, où des éléments de la Brigade de recherche intervenaient pour démanteler un réseau de trafic de chanvre indien.

Lors de l'intervention dans un domicile servant de point de stockage, des individus armés de machettes ont attaqué les forces de l'ordre, blessant grièvement deux policiers.
 

L'agent Lamine Saya Coly, atteint à la tête et aux côtes, a été transféré à l’hôpital de Fann, tandis que son collègue Abdou Seck a été soigné pour une blessure à la jambe. Outre les arrestations, la police a saisi 37 cornets de drogue, du chanvre en vrac, deux machettes, une pompe à gaz, deux motos de livraison et deux téléviseurs.

Les mis en cause sont poursuivis pour tentative de meurtre sur agent de l'autorité, trafic de drogue, coups et blessures volontaires, vol en réunion et rébellion.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

16/02/2026

Ce qui va changer au Port de Dakar avec le nouveau plan de repositionnement

11/02/2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

Drame à la brèche de Saint-Louis : trois marins portés disparus

12/02/2026

Université de Dakar : les syndicats alertent sur les risques de la suspension des amicales

13/02/2026

Le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 11 février 2026

11/02/2026

Saint-Louis : Mansour Faye inaugure l'école Fandiéry Koné entièrement financée par la Commune

14/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Yeumbeul : Sept individus arrêtés après une violente agression contre des policiers

17/02/2026

"Diffusion de fausses nouvelles" : Les dessous de la garde à vue d'Abdou Nguer à Colobane

17/02/2026

"Cueilli en pleine conférence" : Le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye arrêté par la gendarmerie

17/02/2026

Armées : Le Vice-Amiral d’Escadre Oumar Wade officiellement installé comme Cemga

17/02/2026

Décès Abdoulaye Ba : le procureur privilégie la piste de l'incendie et d'une issue de secours scellée

17/02/2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026