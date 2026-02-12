Connectez-vous
Drame à la brèche de Saint-Louis : trois marins portés disparus

Jeudi 12 Février 2026

Drame à la brèche de Saint-Louis : trois marins portés disparus
Un drame s’est produit ce jeudi matin dans les eaux de Saint-Louis. Un navire de la Marine nationale, en mission pour rejoindre sa plateforme, a chaviré au niveau de la brèche devenue de plus dangereuse.
 
Au moment de l'accident, treize marins se trouvaient à bord de l'embarcation. Trois Jambaars sont portés disparus.

Aussitôt l'alerte donnée, d'importants moyens de secours ont été déployés par la Marine et les sapeurs-pompiers.

Des opérations de fouilles intensives sont actuellement en cours dans la zone pour tenter de retrouver les disparus.

  Selon les dernières informations, l'embarcation a été stabilisée et accostée à l’embarcadère du Parc National de la Langue de Barbarie, situé à Mouit/Gandiol.

MS/NDARINFO
 

