Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

Mardi 17 Février 2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

L’Arabie Saoudite a officiellement annoncé que le croissant lunaire a été aperçu sur son territoire, fixant ainsi le début du mois de Ramadan 1447 au mercredi 18 février 2026. Cette proclamation, relayée par Haramain Sharifain, confirme que le premier jour du jeûne sera observé ce mercredi pour tous les pays et communautés s'alignant sur l'observation des Lieux Saints de La Mecque et de Médine.
 

La confirmation saoudienne lance officiellement le compte à rebours pour des millions de musulmans à travers le globe. Après la vision du "hilal" (croissant lunaire), les autorités religieuses du Royaume ont proclamé l'entrée dans ce mois de dévotion et de piété. Pour le Sénégal, comme pour de nombreuses autres nations, cette annonce sert de base de décision, bien que le processus d'observation locale puisse encore faire l'objet de précisions selon les commissions nationales.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Solidarité : l'international sénégalais Pathé Ciss offre un soutien financier aux étudiants

10/02/2026

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

16/02/2026

Ce qui va changer au Port de Dakar avec le nouveau plan de repositionnement

11/02/2026

Drame à la brèche de Saint-Louis : trois marins portés disparus

12/02/2026

Université de Dakar : les syndicats alertent sur les risques de la suspension des amicales

13/02/2026

Le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 11 février 2026

11/02/2026

Saint-Louis : Mansour Faye inaugure l'école Fandiéry Koné entièrement financée par la Commune

14/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

"Détenu politique" : L'alerte rouge d'Alioune Tine sur le dossier Farba Ngom

17/02/2026

Cœur : Six Sénégalais sauvés sans chirurgie ouverte grâce à une prouesse médicale à Dalal Jamm

17/02/2026

Pomme de terre et tomate : Les producteurs de Notto craignent une campagne agricole catastrophique

17/02/2026

"Liste des 650 homosexuels" : Des éléments de la BIP détachés pour la garde rapprochée du leader de Jamra

17/02/2026

Assemblée nationale : Abdou Mbow dénonce la « dérive autoritaire » du régime

17/02/2026