Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

L’Arabie Saoudite a officiellement annoncé que le croissant lunaire a été aperçu sur son territoire, fixant ainsi le début du mois de Ramadan 1447 au mercredi 18 février 2026. Cette proclamation, relayée par Haramain Sharifain, confirme que le premier jour du jeûne sera observé ce mercredi pour tous les pays et communautés s'alignant sur l'observation des Lieux Saints de La Mecque et de Médine.





La confirmation saoudienne lance officiellement le compte à rebours pour des millions de musulmans à travers le globe. Après la vision du "hilal" (croissant lunaire), les autorités religieuses du Royaume ont proclamé l'entrée dans ce mois de dévotion et de piété. Pour le Sénégal, comme pour de nombreuses autres nations, cette annonce sert de base de décision, bien que le processus d'observation locale puisse encore faire l'objet de précisions selon les commissions nationales.





MS/NDARINFO



