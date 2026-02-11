Ce qui va changer au Port de Dakar avec le nouveau plan de repositionnement

Le Directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), Waly Diouf Bodiang, a présenté ce mardi aux acteurs portuaires un ambitieux « plan de repositionnement stratégique ». Ce programme décliné en quatre axes majeurs vise à transformer l'entreprise en un hub régional moderne, performant et compétitif pour le Sénégal et la sous-région.





Le premier axe de cette stratégie repose sur le développement d'infrastructures portuaires, maritimes et terrestres de pointe. Selon M. Bodiang, il s'agit d'accueillir des activités à forte valeur ajoutée et de créer un vaste écosystème de services touchant des secteurs clés tels que la pétrochimie, l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique et le textile. Ce plan intègre également les ports secondaires et les agropoles du pays.





Le deuxième axe ambitionne de faire des ports sénégalais de véritables outils d’intégration régionale. Le directeur général mise sur la fluidité des corridors logistiques et l'aménagement de ports secs pour renforcer les échanges, notamment dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). L'objectif est d'améliorer la desserte terrestre pour booster la compétitivité des exportations nationales.





Enfin, les deux derniers piliers du plan concernent le développement des métiers de la chaîne logistique et l'innovation numérique. Waly Diouf Bodiang souhaite saisir les opportunités offertes par la diversification des services, incluant le tourisme de croisière et les projets immobiliers. Le système portuaire devra se placer à l’avant-garde du digital, soutenu par une gouvernance inclusive et une synergie d'actions entre tous les pôles portuaires.





MS/NDARINFO



