Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Ce qui va changer au Port de Dakar avec le nouveau plan de repositionnement

Mercredi 11 Février 2026

Ce qui va changer au Port de Dakar avec le nouveau plan de repositionnement

Le Directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), Waly Diouf Bodiang, a présenté ce mardi aux acteurs portuaires un ambitieux « plan de repositionnement stratégique ». Ce programme décliné en quatre axes majeurs vise à transformer l'entreprise en un hub régional moderne, performant et compétitif pour le Sénégal et la sous-région.
 

Le premier axe de cette stratégie repose sur le développement d'infrastructures portuaires, maritimes et terrestres de pointe. Selon M. Bodiang, il s'agit d'accueillir des activités à forte valeur ajoutée et de créer un vaste écosystème de services touchant des secteurs clés tels que la pétrochimie, l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique et le textile. Ce plan intègre également les ports secondaires et les agropoles du pays.
 

Le deuxième axe ambitionne de faire des ports sénégalais de véritables outils d’intégration régionale. Le directeur général mise sur la fluidité des corridors logistiques et l'aménagement de ports secs pour renforcer les échanges, notamment dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). L'objectif est d'améliorer la desserte terrestre pour booster la compétitivité des exportations nationales.
 

Enfin, les deux derniers piliers du plan concernent le développement des métiers de la chaîne logistique et l'innovation numérique. Waly Diouf Bodiang souhaite saisir les opportunités offertes par la diversification des services, incluant le tourisme de croisière et les projets immobiliers. Le système portuaire devra se placer à l’avant-garde du digital, soutenu par une gouvernance inclusive et une synergie d'actions entre tous les pôles portuaires.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

5 306 plants et 64 km de verdure : Le plan de la mairie pour rafraîchir Saint-Louis

07/02/2026

Coupe Davis à Casablanca : le duel Maroc-Colombie se termine sous escorte policière

09/02/2026

Saint-Louis : 797 touristes du rallye Budapest-Bamako accueillis à Diama

04/02/2026

Télécoms : Starlink lance officiellement ses services internet par satellite au Sénégal

04/02/2026

Pédophilie et propagation du VIH : le contenu choc de l'enquête qui secoue le Sénégal

07/02/2026

Sommet mondial des gouvernements : Mame Diarra Niang remporte le prix M-Gov Award à Dubaï

06/02/2026

Intelligence Artificielle : la Sénégalaise Adji Bousso Dieng rejoint le panel d'experts de l'ONU

05/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Dakar : le président de l'amicale de la FMPO interpellé après une conférence de presse

11/02/2026

Ce que le Forum Civil exige de l'État sur les 8 milliards destinés aux sinistrés

11/02/2026

Drame à Kédougou : les aveux terribles du père qui a tué ses enfants par jalousie

11/02/2026

8 avril : la date butoir fixée par Adama Mboup pour le vote de la loi criminelle

11/02/2026

Ce qui va changer au Port de Dakar avec le nouveau plan de repositionnement

11/02/2026

Solidarité : l'international sénégalais Pathé Ciss offre un soutien financier aux étudiants

10/02/2026