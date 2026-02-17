"Diffusion de fausses nouvelles" : Les dessous de la garde à vue d'Abdou Nguer à Colobane

Le chroniqueur Abdou Nguer a été placé en garde à vue ce mardi à la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane. Convoqué dans la matinée, il a été entendu par les enquêteurs au sujet de ses déclarations publiques concernant le décès de l'étudiant Abdoulaye Bâ, survenu le 9 février dernier à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



Abdou Nguer est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles » après avoir critiqué le communiqué du Procureur de la République portant sur ce drame.



Dans le cadre de cette même affaire, les journalistes du quotidien Source A, Omar Ndiaye et Fatima Coulibaly, ont également été convoqués et entendus par les enquêteurs.



Contrairement au chroniqueur, ils ont été relâchés sans poursuite à l'issue de leur audition.



