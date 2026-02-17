"Justice et Compassion" : Le Gouvernement au chevet de la famille d'Abdoulaye Ba

Le Gouvernement a dépêché une forte délégation auprès de la famille de l'étudiant Abdoulaye Ba, sur instruction du Président de la République et du Premier ministre. Cette mission, composée de plusieurs ministres dont Daouda Ngom (Enseignement supérieur) et Ibrahima Sy (Santé), ainsi que de la Porte-parole du Gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye, s'est rendue au domicile familial pour exprimer la solidarité et la compassion de la Nation.



Outre les membres du cabinet, des autorités administratives et religieuses, telles que le délégué général Djim Dramé et le préfet des Parcelles Assainies, ont pris part à ce déplacement à Grand-Yoff.





Au-delà de l'hommage et des prières formulées pour le défunt, la délégation a réaffirmé l'engagement ferme de l'État à faire toute la lumière sur ce drame. Le Gouvernement s'est engagé à ce que les circonstances du décès soient pleinement élucidées et que toutes les responsabilités soient situées avec diligence, impartialité et transparence.





MS/NDARINFO



