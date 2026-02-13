Université de Dakar : les syndicats alertent sur les risques de la suspension des amicales

Le climat social à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) reste extrêmement tendu suite à la décision du Conseil académique de suspendre les amicales d'étudiants.



Cette mesure, prise après la journée sanglante du lundi 9 février ayant entraîné la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba, suscite de vives inquiétudes chez les acteurs du monde universitaire.





Mamadou Demba Ndour, ancien Secrétaire général du Sames, et David Célestin Faye, Secrétaire général national du Saes, ont lancé des "alertes majeures".



Ils mettent en garde contre les répercussions immédiates de cette suspension, qui pourrait aggraver l'instabilité sur le campus et mener à une escalade des tensions entre les étudiants et l'administration.





Parallèlement, le rapport d'autopsie d'Abdoulaye Ba confirme une "mort d'une violence extrême", révélant des atteintes crânio-cérébrales, thoraciques et abdominales, ainsi que des fractures costales.



Le collectif des amicales, désormais suspendu, dénonce de son côté une décision qu'il juge « irresponsable et autoritaire ».



MS



