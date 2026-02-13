Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Université de Dakar : les syndicats alertent sur les risques de la suspension des amicales

Vendredi 13 Février 2026

Université de Dakar : les syndicats alertent sur les risques de la suspension des amicales

Le climat social à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) reste extrêmement tendu suite à la décision du Conseil académique de suspendre les amicales d'étudiants.

Cette mesure, prise après la journée sanglante du lundi 9 février ayant entraîné la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba, suscite de vives inquiétudes chez les acteurs du monde universitaire.
 

Mamadou Demba Ndour, ancien Secrétaire général du Sames, et David Célestin Faye, Secrétaire général national du Saes, ont lancé des "alertes majeures".

Ils mettent en garde contre les répercussions immédiates de cette suspension, qui pourrait aggraver l'instabilité sur le campus et mener à une escalade des tensions entre les étudiants et l'administration.
 

Parallèlement, le rapport d'autopsie d'Abdoulaye Ba confirme une "mort d'une violence extrême", révélant des atteintes crânio-cérébrales, thoraciques et abdominales, ainsi que des fractures costales.

Le collectif des amicales, désormais suspendu, dénonce de son côté une décision qu'il juge « irresponsable et autoritaire ».

MS
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.