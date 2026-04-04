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4 Avril à Ndar : Images exclusives du défilé militaire et civil

Samedi 4 Avril 2026 - 20:18

Revivez les moments forts du défilé sur l'Avenue Macky Sall. Entre rigueur militaire et ferveur civile, Saint-Louis a réaffirmé son amour pour la Nation. Une célébration riche en couleurs et en symboles à découvrir à travers ces images exclusives.

















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