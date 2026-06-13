500 000 dollars par an : ce que rapporte l'accord MONUD au Sénégal

Le Directeur général de la Société de gestion et d'exploitation du patrimoine immobilier de l'État (SOGEPA), Élimane Pouye, est revenu sur les termes de l'accord signé le 12 juin entre le Sénégal et les Nations unies, officialisant la mise à disposition de la Maison des Nations unies (MONUD), un édifice situé à Diamniadio destiné aux institutions onusiennes opérant dans le pays.







La cérémonie de signature avait réuni le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, et la coordonnatrice des institutions spécialisées des Nations unies au Sénégal, Aminata Maïga, en présence de la vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohammed.







Selon Élimane Pouye, les négociations menées avec la SOGEPA comme bras technique de l'État ont permis de corriger les déséquilibres du schéma initial, tout en préservant l'attractivité du Sénégal pour le Système des Nations Unies (SNU). « L'accord conclu garantit à la fois la préservation des intérêts de l'État, des retombées financières concrètes et un gain stratégique majeur pour le rayonnement diplomatique du Sénégal ainsi que pour le développement de Diamniadio », a-t-il déclaré.







Le texte prévoit une réduction de la durée d'occupation, qui passe de 99 à 25 ans, ainsi que la conservation par l'État de trois ailes sur six du bâtiment pour ses propres besoins, une disposition pouvant générer plus de 500 millions de FCFA de revenus locatifs ou une baisse équivalente des charges locatives.







Sur le plan financier, l'accord apporte plusieurs bénéfices directs : une contribution annuelle de 500 000 dollars versée par le SNU, la prise en charge par celui-ci de l'entretien courant et de la maintenance des espaces occupés — une dépense initialement estimée à 1 milliard de FCFA pour l'État —, ainsi qu'une réduction des charges locatives de 1,2 milliard de FCFA pour l'État, qui hébergeait jusqu'ici les entités onusiennes. Élimane Pouye souligne par ailleurs que le redéploiement des services de l'État dans les bâtiments libérés par les entités onusiennes générera une baisse supplémentaire des charges locatives estimée à 1 milliard de FCFA.





Au-delà des aspects financiers, le Directeur général de la SOGEPA insiste sur les retombées économiques et stratégiques pour la ville nouvelle : l'installation d'une institution internationale majeure comme la Maison des Nations unies renforce durablement l'attractivité et le dynamisme de Diamniadio.





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