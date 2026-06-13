Le retour d'El Malick Ndiaye au Bureau se précise après deux démissions

Le Bureau de l'Assemblée nationale continue de se recomposer. Trois semaines après la démission d'El Malick Ndiaye de la présidence de l'institution, deux de ses collègues du groupe Pastef, Ismaïla Diallo, premier vice-président, et Cheikh Thioro Mbacké, troisième vice-président, ont présenté leur démission de leurs postes.





Dans un communiqué rendu public vendredi 12 juin, le Bureau a indiqué avoir pris acte de ces démissions lors de sa réunion du même jour. Selon l'institution, ces départs s'inscrivent dans la réorganisation interne engagée par Pastef au sein de l'hémicycle. Conformément à l'article 18 du Règlement intérieur, il sera procédé au remplacement des deux démissionnaires.





Ces démissions étaient attendues depuis le 24 mai, jour où El Malick Ndiaye a quitté le perchoir pour permettre à Ousmane Sonko, son leader, d'y accéder. Aussitôt installé à l'Assemblée, Sonko avait promis à Ndiaye une réorganisation à venir au sommet de l'hémicycle. Dès cette date, Cheikh Thioro Mbacké avait proposé de céder son poste pour faciliter le retour de Ndiaye au sein du Bureau. Ismaïla Diallo, de son côté, a justifié sa décision par « un esprit de responsabilité et de fidélité » à son engagement.





Le départ des deux vice-présidents ouvre la voie à El Malick Ndiaye pour réintégrer le Bureau, mais aussi à Amadou Ba, ancien cinquième vice-président devenu ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Selon des sources proches du Bureau, les deux pourraient retrouver leur siège dans le cadre de cette réorganisation.





Dans une note publiée sur ses réseaux et rapportée par Seneplus, Cheikh Thioro Mbacké, désormais simple député, a expliqué que sa décision « résulte d'une réflexion approfondie et procède de convenances personnelles et politiques », lui permettant de se consacrer à d'autres priorités tout en poursuivant son mandat parlementaire.





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