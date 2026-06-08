UGB : L'intersyndicale décrète 48 heures de grève et réclame le limogeage du PCA

L'intersyndicale de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a décrété lundi une grève d'avertissement de 48 heures à l'issue d'un sit-in, pour protester contre le non-paiement des salaires de plusieurs agents depuis six mois et réclamer la révocation du président du Conseil d'administration (PCA).





L'organisation syndicale, qui regroupe toutes les composantes de l'établissement, reproche au Conseil d'administration (CA) de bloquer la régularisation financière des agents du Centre d'excellence africain en mathématiques, informatique et TIC (CEAMITIC), ainsi que les dotations de carburant des directeurs et des chefs de services administratifs (CSA).





Selon le coordonnateur intersyndical, Amath Diallo, le budget de l'université avait pourtant été voté « sous réserve » il y a un semestre pour éviter toute paralysie de l'institution, dans l'attente d'un arbitrage rapide des commissions techniques.





Dénonçant le fait que des « pères et mères de famille soient laissés sans salaire », les syndicalistes accusent le PCA d'absentéisme et de refuser de convoquer les séances nécessaires à la validation des budgets spécifiques, en dépit des possibilités offertes par les technologies de réunion à distance.





L'intersyndicale a interpellé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Dr Boubacar Camara, pour demander le limogeagedu président du Conseil d’administration.





