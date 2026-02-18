83 milliards, 450 entreprises, 24 000 emplois : Senegindia ouvre sa zone industrielle

Le groupe Senegindia SA a annoncé ce mardi l'ouverture officielle de la commercialisation de sa nouvelle zone industrielle située à Bargny-Sendou, dans le département de Rufisque. Ce projet marque un tournant historique : il s'agit de la toute première zone industrielle développée et aménagée par une entreprise privée au Sénégal, note un communiqué transmis à Ndarinfo.





Le lancement de ce hub multisectoriel avait été officialisé le 27 janvier dernier lors d'une cérémonie de pose de la première pierre présidée par le Chef de l'État, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, en présence de membres du gouvernement, de diplomates et d'acteurs économiques majeurs.





S'étendant sur une superficie de 276 hectares, la zone industrielle est conçue pour accueillir entre 400 et 450 entreprises. Ce projet structurant représente un investissement global de 83 milliards de francs CFA et va générer entre 22 000 et 24 000 emplois directs et indirects.





Lors de l'inauguration, le Président de la République avait déclaré : "Nous posons ensemble un acte fort qui marque une étape décisive sur la voie de l'industrialisation de notre pays. Cet acte traduit clairement notre volonté commune de bâtir un Sénégal productif, souverain et industriel, conformément aux orientations de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050."





Situé au cœur du nouveau poumon logistique de la région de Dakar, le site offre un avantage concurrentiel majeur avec une proximité immédiate à 200 mètres du Port de Sendou et une liaison directe avec le futur Port de Ndayane ainsi que l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD).





S'adressant aux secteurs de l'agroalimentaire, du textile, de la plasturgie et de l'ingénierie, Senegindia propose des espaces industriels modulables, allant des terrains nus viabilisés aux hangars clés en main. Toutes les infrastructures (voirie lourde, réseaux, sécurité) sont pensées pour optimiser la productivité des entreprises résidentes.





Le même jour que la pose de la première pierre, le Chef de l'État avait également inauguré, sur un site adjacent de 23 hectares, la raffinerie Mavamar Industrie SA, un investissement de 60 milliards de FCFA visant une production de 600 tonnes par jour d'huiles alimentaires.





Les industriels et investisseurs nationaux comme internationaux sont invités à se positionner dès aujourd'hui au sein de ce pôle de compétitivité.





MS/NDARINFO





