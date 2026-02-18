Sécurité urbaine : Le Commissariat de Grand Yoff démantèle une association de malfaiteurs

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a parachevé, ce 17 février 2026, le démantèlement d’une dangereuse bande spécialisée dans le vol en réunion avec violence et effraction.



Cette opération fait suite à une première intervention menée entre le 1er et le 9 février qui avait permis d'écrouer trois individus, mais dont certains complices étaient parvenus à s'évanouir dans la nature. Grâce à une traque ininterrompue des éléments de la Brigade de recherches, les derniers membres du groupe ont été localisés et appréhendés ce mardi entre la Cité Millionnaire et le quartier Djiddah.





Lors de leurs auditions, les suspects ont partiellement reconnu leur implication dans plusieurs agressions marquantes, notamment l'attaque violente d'un citoyen sur le Pont de l'Émergence durant la nuit du 9 février. Ils ont également admis une tentative de cambriolage par effraction visant un salon de coiffure et de vente de perruques situé aux HLM Grand Yoff.



Les deux individus interpellés ce jour ont été placés en garde à vue et rejoindront prochainement leurs acolytes devant les autorités judiciaires compétentes.





MS/NDARINFO



