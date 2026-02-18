"L'hémicycle sur vos écrans" : Le Sénégal adopte la création de sa chaîne parlementaire

Les députés de l’Assemblée nationale du Sénégal ont adopté ce mercredi, à une écrasante majorité, le projet de loi n°02-2026 portant création d’une chaîne parlementaire. Sur les 126 parlementaires ayant pris part au vote, 121 se sont prononcés en faveur du texte, tandis que 5 se sont abstenus, sans qu'aucun vote contre ne soit enregistré.



Cet outil de communication institutionnelle vise à renforcer la transparence des travaux législatifs et à rapprocher l'institution des citoyens en diffusant les débats en plénière et les activités des commissions.





Bien que le projet ait suscité des interrogations d'ordre juridique et constitutionnel durant les débats, la validation massive du texte ouvre la voie à sa mise en place prochaine. L'entrée en vigueur effective de ce nouveau média dépendra désormais des modalités pratiques liées aux aspects techniques, organisationnels et budgétaires.



Cette adoption marque une volonté de modernisation de la communication parlementaire au Sénégal, s'inscrivant dans une dynamique de reddition de comptes.





MS/NDARINFO



