Consommation à Kaolack : El hadji Abdou Badio appelle à un contrôle strict des marchés

El hadji Abdou Badio, président de la section régionale de l'association des consommateurs de Kaolack, a lancé une alerte ferme ce mercredi concernant la prolifération de produits impropres à la consommation sur les marchés en ce début de Ramadan.



S'exprimant sur les ondes de la RFM, il a souligné que de nombreux articles exposés comme consommables durant cette période sainte présentent des risques sanitaires graves, pouvant provoquer des maladies et des diarrhées. Face à cette situation, il appelle les citoyens à une vigilance accrue sur la qualité et l'hygiène des denrées achetées dans la commune de Kaolack.





Le responsable associatif a également interpellé le service d'hygiène et les autorités pour qu'ils renforcent les contrôles afin d'assurer la sécurité des populations. Outre les enjeux sanitaires, M. Badio dénonce les pratiques de certains commerçants qui profitent de la forte demande du Ramadan pour augmenter illégalement les prix. Il exhorte les consommateurs à ne plus subir en silence et à dénoncer systématiquement les commerçants véreux auprès du service du commerce ou des associations de défense des consommateurs.





MS/NDARINFO



