Wave : 38 millions de comptes, crédit, épargne et assurance en préparation

Le directeur général de Wave Digital Finance, El Hadji Malick Gueye, a présenté la stratégie de diversification de l'entreprise, qui élargit son offre de mobile money vers la mobilité urbaine et l'e-commerce, dans le cadre d'une vision élargie de l'inclusion financière au Sénégal.





"L'inclusion financière ne peut plus se limiter aux usages de base. L'enjeu est devenu de connecter le paiement digital aux besoins économiques concrets du quotidien", a déclaré le dirigeant dans un entretien accordé à Financial Afrik. Wave a notamment intégré le ticket électronique pour le Bus Rapid Transit (BRT) et le Train Express Régional (TER) dans son application, ainsi qu'une carte virtuelle Visa pour les paiements en ligne.





Le marché sénégalais compte environ 38 millions de comptes mobile money ouverts. En 2023, le volume des transactions a augmenté de près de 45%, pour atteindre environ 2,1 milliards d'opérations, représentant une valeur cumulée de plus de 38 000 milliards de FCFA.





Cependant, des défis demeurent. "Près de 90% des déplacements urbains s'effectuent encore via des transports classiques largement dominés par le cash", a souligné le directeur général, évoquant la nécessité de partenariats avec l'écosystème des cars rapides et bus Tata.





Concernant le cadre réglementaire, El Hadji Malick Gueye a indiqué que Wave s'adapte aux nouvelles exigences de la BCEAO en matière de KYC et de gestion des risques. "Nous abordons ces évolutions comme un levier de structuration et de confiance", a-t-il affirmé.





Sur le plan fiscal, le dirigeant a évoqué les discussions autour de la nouvelle taxe dite TTA. "Nous en comprenons les motivations, néanmoins il est important que cette taxe reste juste et équilibrée, afin de ne pas peser excessivement sur le pouvoir d'achat des usagers", a-t-il déclaré.





Pour l'avenir, Wave annonce travailler sur des services de crédit, d'épargne et d'assurance. "L'ambition est de proposer des solutions simples, responsables et accessibles, qui répondent à des besoins concrets du quotidien", a précisé El Hadji Malick Gueye.





MS/NDARINFO



