Santé maternelle et infantile : 200 enseignants formés pour relever le plateau technique

Le projet « Classroom to Care » (C2C) a franchi une étape majeure dans l'amélioration de l'accès aux soins de santé maternelle et infantile en Afrique de l'Ouest.



Selon la directrice régionale, le docteur Jeanne Tessougué, l'initiative a permis de former près de 200 enseignants en santé au Sénégal, au Mali et au Niger. Ces formateurs utilisent désormais des laboratoires de pointe pour des simulations cliniques réalistes, garantissant une formation initiale des sages-femmes et infirmières conforme aux normes internationales.





Au Sénégal, quatre écoles privées de santé situées à Thiès, Kaolack, Saint-Louis et Kolda ont bénéficié de cet accompagnement à travers un partenariat public-privé avec des centres régionaux de formation.



Le projet a également permis d'équiper douze laboratoires d'écoles partenaires et neuf sites de stage cliniques avec des dispositifs de simulation de haute technologie. Amadou Sow, conseiller technique au ministère de la Santé, a salué ces résultats et annoncé la pérennisation ainsi que la mise à l'échelle de ce modèle sur l'ensemble du territoire.





MS/NDARINFO



