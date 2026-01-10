Égypte vs Sénégal: une demi-finale au sommet mercredi prochain

L’Égypte s'est qualifiée pour les demi-finales de la CAN 2025 en battant la Côte d'Ivoire 3-2 à Agadir samedi. Les Pharaons affronteront le Sénégal mercredi prochain.
Le match a débuté sous haute tension avec une ouverture du score égyptienne dès la 4e minute. Kessié perd le ballon au milieu de terrain, offrant à Marmoush une ouverture en profondeur. L'attaquant égyptien élimine Kossonou et ouvre le score, propulsant l'Égypte en tête.
À la 17e minute, Rabia sauve l'Égypte d'un but certain en contrant superbement la frappe de Diallo. Quelques minutes plus tard, sur un corner, l'Égypte marque de nouveau grâce à Rabia qui devance Sangaré au second poteau (2-0).
La Côte d'Ivoire réduit l'écart juste avant la mi-temps. À la 40e minute, un coup franc tiré par Diomandé aboutit à un but contre son camp d'Ahmed Abou El Fotouh, relançant totalement le suspense (2-1).
La reprise confirme l'intensité du match. Dès la 52e minute, Mohamed Salah inscrit un superbe troisième but pour l'Égypte. Ashour délivre une passe de l'extérieur du pied droit à son capitaine qui devance Konan à bout portant (3-1).
Malgré la possession majoritairement ivoirienne atteignant 72% à la 69e minute, l'efficacité égyptienne est restée redoutable. Trois tirs cadrés, trois buts : un ratio parfait qui illustre la maîtrise des Pharaons.
À la 73e minute, Doué réduit l'écart à 3-2 sur un second temps de corner, donnant un nouvel espoir aux Ivoiriens et relançant la tension jusqu'au bout.
Les dernières minutes ont été un véritable bras de fer, mais aucune égalisation n'est survenue malgré les assauts ivoiriens. La défense égyptienne, bien organisée, a su gérer l'avantage et préserver sa qualification.
Au coup de sifflet final, l'Égypte s'impose 3-2 et valide sa place en demi-finale contre le Sénégal, mercredi prochain.
MS/CSS/NDARINFO