Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Égypte vs Sénégal: une demi-finale au sommet mercredi prochain

Samedi 10 Janvier 2026

Égypte vs Sénégal: une demi-finale au sommet mercredi prochain

L’Égypte s'est qualifiée pour les demi-finales de la CAN 2025 en battant la Côte d'Ivoire 3-2 à Agadir samedi. Les Pharaons affronteront le Sénégal mercredi prochain.
 

Le match a débuté sous haute tension avec une ouverture du score égyptienne dès la 4e minute. Kessié perd le ballon au milieu de terrain, offrant à Marmoush une ouverture en profondeur. L'attaquant égyptien élimine Kossonou et ouvre le score, propulsant l'Égypte en tête.
 

À la 17e minute, Rabia sauve l'Égypte d'un but certain en contrant superbement la frappe de Diallo. Quelques minutes plus tard, sur un corner, l'Égypte marque de nouveau grâce à Rabia qui devance Sangaré au second poteau (2-0).
 

La Côte d'Ivoire réduit l'écart juste avant la mi-temps. À la 40e minute, un coup franc tiré par Diomandé aboutit à un but contre son camp d'Ahmed Abou El Fotouh, relançant totalement le suspense (2-1).


La reprise confirme l'intensité du match. Dès la 52e minute, Mohamed Salah inscrit un superbe troisième but pour l'Égypte. Ashour délivre une passe de l'extérieur du pied droit à son capitaine qui devance Konan à bout portant (3-1).
 

Malgré la possession majoritairement ivoirienne atteignant 72% à la 69e minute, l'efficacité égyptienne est restée redoutable. Trois tirs cadrés, trois buts : un ratio parfait qui illustre la maîtrise des Pharaons.
 

À la 73e minute, Doué réduit l'écart à 3-2 sur un second temps de corner, donnant un nouvel espoir aux Ivoiriens et relançant la tension jusqu'au bout.
 

Les dernières minutes ont été un véritable bras de fer, mais aucune égalisation n'est survenue malgré les assauts ivoiriens. La défense égyptienne, bien organisée, a su gérer l'avantage et préserver sa qualification.
 

Au coup de sifflet final, l'Égypte s'impose 3-2 et valide sa place en demi-finale contre le Sénégal, mercredi prochain.
 

MS/CSS/NDARINFO
 

CAN 2025

Égypte vs Sénégal: une demi-finale au sommet mercredi prochain

Égypte vs Sénégal: une demi-finale au sommet mercredi prochain
L’Égypte s'est qualifiée pour les demi-finales de la CAN 2025 en battant la Côte d'Ivoire 3-2 à...

CAN 2025: cinq Lions menacés de suspension en cas de finale

CAN 2025: cinq Lions menacés de suspension en cas de finale
Le Sénégal disputera une demi-finale de CAN pour la troisième fois lors de ses quatre dernières...

Plus de 100 millions FCFA empochés : le féticheur malien en fuite à Paris

Plus de 100 millions FCFA empochés : le féticheur malien en fuite à Paris
L'affaire secoue tout le Mali. Sinayoko Karamoko, le féticheur qui avait promis de ramener la Coupe...

Gana Guèye: "Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour marquer l'histoire"

Gana Guèye: "Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour marquer l'histoire"
Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Guèye a assuré de la détermination de ses coéquipiers...

CAN 2025: le gouvernement congolais offre une Jeep à Michel Kuka, l'homme-statue "Lumumba"

CAN 2025: le gouvernement congolais offre une Jeep à Michel Kuka, l'homme-statue "Lumumba"
Devenu la star des tribunes lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, Michel Kuka...
LES PLUS LUS

Santé : Le Drepaf, médicament contre la drépanocytose fabriqué à Dakar, redonne espoir aux malades

04/01/2026

Keur Massar: démantèlement d'un réseau pornographique aux ramifications internationales

06/01/2026

Diomaye Faye institue une indemnité de logement de 100.000 FCFA pour tous les agents de l'État

07/01/2026

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

06/01/2026

Mame Mbaye Niang dépose deux plaintes contre quatre avocats de la défense de Sonko

10/01/2026

GTA, pont de Rosso, mobilité: ce qu'il faut retenir du communiqué conjoint

08/01/2026

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN

04/01/2026
SERVICES