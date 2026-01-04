Connectez-vous
Entre rires d'enfants et larmes de reconnaissance : double célébration à l'hôpital de Saint-Louis

Dimanche 4 Janvier 2026

L'hôpital régional de Saint-Louis a organisé samedi une cérémonie solennelle pour honorer une quarantaine d'agents partis à la retraite, reconnaissant ainsi leur dévouement au service des populations de Saint-Louis et du nord du Sénégal.


En présence des autorités administratives, de membres du conseil d'administration et de partenaires sociaux, la direction de l'hôpital a rendu hommage à ces agents qui ont consacré plus de 15 ans de leur carrière à l'établissement.
 

"Ce sont des agents qui sont partis à la retraite depuis 2015 que nous avons honorés aujourd'hui pour les remercier du service rendu aux populations de Saint-Louis et à l'hôpital", a déclaré Sader Top, directeur de l'hôpital régional de Saint-Louis.
 

Combinaison avec l'arbre de Noël


La direction a innové en combinant cette cérémonie d'hommage avec l'arbre de Noël, créant ainsi un double événement fédérateur. "Nous avons des travailleurs qui doivent bénéficier de stratégies sociales qui les regroupent autour d'un cadre convivial au-delà de notre fonction de soins", a souligné Sader Top.
 

Cette approche permet non seulement de célébrer les départs à la retraite, mais aussi de renforcer la cohésion sociale au sein de l'établissement hospitalier. Le directeur s'est engagé à "renforcer cette activité dans les années à venir", annonçant ainsi l'institutionnalisation de ces cérémonies.
 

"Une noble action" selon l'inspection du travail


Adama Diouf, inspecteur régional du travail, a salué cette initiative lors de son intervention. "Fêter le départ d'une quarantaine d'anciens travailleurs est une noble action, d'autant plus qu'ils ont fait plus de 15 ans dans la structure", a-t-il déclaré.
 

L'inspecteur a également relevé l'importance sociale de l'arbre de Noël intégré à la cérémonie. "L'arbre de Noël permet aux enfants de découvrir le milieu de travail de leurs parents mais c'est également une occasion de fraternisation et de consolidation des liens sociaux", a-t-il souligné, insistant sur la dimension familiale et humaine de l'événement.
 

Cette cérémonie témoigne de la politique sociale de l'hôpital régional de Saint-Louis, qui valorise le dévouement de ses agents après des années de service au bénéfice des populations du nord du Sénégal.

 



