Alerte acridienne dans le Walo: les producteurs réclament une intervention rapide de la DPV et de la SAED

Des insectes ravageurs ont été signalés dans plusieurs casiers horticoles du Walo (Nord-ouest), suscitant l'inquiétude des agriculteurs qui réclament une intervention rapide et coordonnée entre la Direction de la Protection des Végétaux (DPV) et la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal (SAED).





Les essaims acridiens ont été détectés dans les localités stratégiques de Bokol, Gaya, Fanaye et Pont-Gendarme, notamment sur les cultures de courge et d'oignon.





Si les dégâts sont pour l'instant qualifiés de "légers", notamment à Gaya, l'inquiétude grandit chez les agriculteurs qui redoutent une aggravation de la situation.





Le président du comité de concertation, Abdoulaye Dieng, a exprimé dimanche l'angoisse des producteurs au micro de la Radio-Télévision Sénégalaise (RTS). Au-delà de la destruction physique des récoltes, c'est l'équilibre financier des exploitations qui est en jeu, a-t-il averti.





"La plupart de ces producteurs bénéficient de financements auprès d'institutions comme la LBA, le CMS ou l'UMSEC. Une destruction de la production entraînerait un risque d'endettement insupportable", a prévenu Abdoulaye Dieng.





La filière tomate, qui s'étend de Saint-Louis à Aéré Lao, craint particulièrement une répétition des crises acridiennes passées qui avaient mis à genoux l'économie rurale de la zone, a-t-il souligné.





Face à cette alerte, la réaction officielle ne s'est pas fait attendre. Le directeur de la Protection des Végétaux (DPV), le Dr Kémo Badji, a confirmé la réalité des dégâts signalés sur le terrain.





Le responsable de la DPV s'est toutefois voulu rassurant quant à la capacité de réaction de l'État. Il a annoncé que d'importantes mesures de surveillance et de lutte sont déjà en cours de déploiement pour stopper la progression des essaims et protéger les périmètres horticoles.





Les producteurs exigent désormais une intervention rapide et coordonnée entre la DPV et la SAED pour éradiquer ce fléau avant qu'il ne devienne incontrôlable, ont indiqué des sources proches du dossier.





Le Walo, zone de cultures maraîchères et horticoles par excellence dans la région de Saint-Louis, constitue un bassin de production stratégique pour l'approvisionnement du Sénégal en légumes et tomates. Des crises acridiennes antérieures avaient déjà causé des pertes importantes dans cette région.



MS



