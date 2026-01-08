Connectez-vous
GTA, pont de Rosso, mobilité: ce qu'il faut retenir du communiqué conjoint

Jeudi 8 Janvier 2026

Les Premiers ministres du Sénégal et de la Mauritanie ont décidé de convoquer à Dakar en 2026 la 14e session de la Grande Commission mixte de coopération, au terme de deux jours de travaux marqués par une "parfaite convergence de vues", indique un communiqué conjoint publié jeudi.
 

Le Premier ministre mauritanien, M. El Mokhtar Ould Djay, a effectué une visite de travail et d'amitié au Sénégal les 8 et 9 janvier 2026 à la tête d'une importante délégation, à l'invitation de M. Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal.
 

Cette visite, qui fait suite à celle effectuée par M. Ousmane Sonko en Mauritanie en 2025, s'inscrit dans la continuité du renforcement du partenariat stratégique entre le Sénégal et la Mauritanie fondé sur des liens géographiques, historiques, culturels et humains profonds.
 

Les deux Premiers ministres ont échangé en tête-à-tête dans une atmosphère fraternelle et cordiale, suivie d'une séance de travail élargie aux deux délégations, sur des questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt majeur.
 

Sur le plan bilatéral, les deux Premiers ministres se sont félicités de la qualité du dialogue politique entre Dakar et Nouakchott, illustré par la fréquence des échanges entre les chefs d'État et les autorités gouvernementales.
 

Ils ont réaffirmé leur attachement au maintien d'une concertation permanente sur les questions d'intérêt commun, notamment l'économie, l'énergie, la pêche, la sécurité, la mobilité et la gestion concertée des flux migratoires, l'agriculture, l'élevage, la santé, les transports, les infrastructures et l'enseignement supérieur.
 

Les deux délégations ont salué les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des grands projets bilatéraux, en particulier le projet gazier Grande Tortue Ahmeyim (GTA), symbole du partenariat stratégique et industriel, et le pont de Rosso, infrastructure stratégique pour la libre circulation et l'intégration régionale.
 

Les deux parties ont salué la visite conjointe et historique des deux présidents sur la plateforme GTA le 22 mai 2025 comme un moment fondateur pour le démarrage de la production et l'exploitation du gaz naturel liquéfié.
 

Concernant le commerce, les délégations se sont félicitées de la levée de la pratique de la rupture de charges depuis novembre 2025. La création d'un bureau de fret et la mise en place d'une plateforme pour gérer les échanges contribueront au développement de l'interconnectivité.
 

Dans le contexte de la progression de la fièvre de la Vallée du Rift, les deux délégations ont demandé aux ministres chargés de la santé et de l'élevage de renforcer la coopération sanitaire en mutualisant les moyens de réponse.
 

Les deux délégations ont convenu du lancement prochain d'un projet régional d'intégration et de modernisation des filières d'élevage mauritano-sénégalais centré sur la création et l'installation de coopératives agricoles communautaires le long de la vallée et des corridors de transhumance.
 

Sur la mobilité et la gestion concertée des flux migratoires, les deux délégations se sont engagées à garantir la mise en œuvre intégrale de l'accord sur les conditions d'entrée, de séjour et d'établissement des ressortissants respectifs signé le 2 juin 2025.
 

Un comité mixte bilatéral chargé de suivre la mise en œuvre de cet accord sera mis en place d'ici fin février 2026.
 

Le caractère exemplaire de la coopération militaire marqué par des opérations conjointes et des échanges réguliers entre les forces armées des deux pays a été salué. Il a été convenu d'élargir la coopération opérationnelle aux autres forces de défense et de sécurité.
 

Au cours de son séjour, M. El Mokhtar Ould Djay a été reçu en audience par le président Bassirou Diomaye Faye, à qui il a transmis un message d'amitié de la part du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.
 

Au terme de sa visite, le Premier ministre mauritanien a exprimé sa satisfaction pour le succès de la visite et a réitéré ses remerciements au peuple et au gouvernement du Sénégal pour l'accueil chaleureux.
 

MS/CSS/NDARINFO
 


