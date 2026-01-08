Saint-Louis: pénurie de sang avérée à l'hôpital mais aucun décès enregistré

Une source médicale à l'hôpital régional de Saint-Louis, a démenti jeudi l'information selon laquelle deux jeunes mamans sont décédées suite à un manque de sang, tout en confirmant une pénurie réelle de poches sanguines.
Joint par nos soins, le Docteur Demba Macalou, responsable de la banque de sang, a confirmé qu'il s'agit "d'une situation réelle, une pénurie durant ces derniers jours".
Selon le responsable, la banque fait face à un problème de mobilité pour les collectes extérieures à cause du véhicule en panne. Elle se contente actuellement des donneurs volontaires et familiaux.
"Il y a des groupes rares comme A - et D- qui fait que quand on a une demande, il n'y a pas assez de stock. On est obligé de consulter notre répertoire et d'appeler. Et si les donneurs sont en voyage ou ont des difficultés à se déplacer, l'irréparable peut se produire. Les questions de transfusion sont des questions d'urgence", a alerté le Dr Macalou.
Le responsable appelle à la mobilisation des populations et à l'engagement citoyen pour renforcer la banque de sang et prévenir d'éventuels désagréments lors des accouchements.
Une initiative de collecte similaire est annoncée à l'UGB et devrait faire tâche d'huile.
Le Docteur Macalou rappelle que chaque famille doit avoir un donneur bénévole pour garantir la disponibilité de sang en cas d'urgence, particulièrement pour les groupes rares.
MS/CSS/NDARINFO