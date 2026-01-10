Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Gana Guèye: "Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour marquer l'histoire"

Samedi 10 Janvier 2026

Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Guèye a assuré de la détermination de ses coéquipiers à marquer à nouveau l'histoire du football sénégalais, soulignant que la Tanière a conscience des sacrifices nécessaires pour y arriver.


Gana Guèye: "Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour marquer l'histoire"

"Nous sommes à deux doigts de marquer encore l'histoire du Sénégal. C'est vrai que ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de stress, de concentration et de travail, mais nous sommes prêts à les fournir. Parce que le résultat au bout, c'est juste immense pour l'avoir vécu une fois", a-t-il déclaré, rapporte l'Agence de Presse Sénégalaise (APS).
 

Il s'exprimait en zone mixte après la victoire du Sénégal aux dépens du Mali, 1-0, un résultat qui qualifie les Lions pour les demi-finales de la CAN 2025.
 

"Nous espérons le revivre avec notre pays", a ajouté Gana Guèye en parlant de la première victoire des Lions en Coupe d'Afrique des nations en 2021.
 

"Je souhaite que les jeunes qui ne l'ont pas vécu aient la chance de le vivre, donc il faut se sacrifier et bien travailler. Ce qu'il y a au bout est une source de motivation pour tout le monde", a ajouté le joueur d'Everton, précisant que le Sénégal est "prêt pour n'importe quel adversaire".


Il a insisté : "Nous sommes à un match de la finale. Aujourd'hui, l'essentiel a été fait. C'était important de battre le Mali, une très bonne équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes. Le carton rouge a changé la physionomie du match, mais nous sommes restés concentrés du début à la fin".
 

Pour le joueur d'Everton (Angleterre), l'état d'esprit de l'équipe a été déterminant. "Nous avons essayé de ne pas entrer dans cet esprit de guerre et de jouer notre football, comme si nous affrontions une autre équipe. On connaissait l'enjeu du match, c'était le Mali, nos voisins, nos frères, mais l'important était de se qualifier et de passer au tour suivant".
 

Gana Guèye s'est également félicité du niveau de la compétition. "Les huit équipes qui sont allées en quarts de finale font partie des meilleures sélections d'Afrique", a-t-il conclu.
 

MS/CSS/NDARINFO
 

CAN 2025

Gana Guèye: "Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour marquer l'histoire"

Gana Guèye: "Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour marquer l'histoire"
Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Guèye a assuré de la détermination de ses coéquipiers...

CAN 2025: le gouvernement congolais offre une Jeep à Michel Kuka, l'homme-statue "Lumumba"

CAN 2025: le gouvernement congolais offre une Jeep à Michel Kuka, l'homme-statue "Lumumba"
Devenu la star des tribunes lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, Michel Kuka...

Le Sud-Africain Abongile Tom au sifflet du derby Sénégal-Mali

Le Sud-Africain Abongile Tom au sifflet du derby Sénégal-Mali
La CAF a procédé à un changement de dernière minute dans la désignation arbitrale du quart de...

Koulibaly retrouve les Lions pour sa 101e sélection face au Mali

Koulibaly retrouve les Lions pour sa 101e sélection face au Mali
Le Sénégal retrouve son capitaine Kalidou Koulibaly, de retour après un match de suspension, pour...

Pape Thiaw refuse le piège tendu par Saintfiet: "Ça reste un match de football"

Pape Thiaw refuse le piège tendu par Saintfiet: "Ça reste un match de football"
Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a répondu avec calme et maturité aux déclarations musclées...
LES PLUS LUS

Santé : Le Drepaf, médicament contre la drépanocytose fabriqué à Dakar, redonne espoir aux malades

04/01/2026

Keur Massar: démantèlement d'un réseau pornographique aux ramifications internationales

06/01/2026

Diomaye Faye institue une indemnité de logement de 100.000 FCFA pour tous les agents de l'État

07/01/2026

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

06/01/2026

GTA, pont de Rosso, mobilité: ce qu'il faut retenir du communiqué conjoint

08/01/2026

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN

04/01/2026

Le Communiqué du conseil des ministres du Mercredi 07 janvier 2026

07/01/2026
SERVICES