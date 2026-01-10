Plus de 100 millions FCFA empochés : le féticheur malien en fuite à Paris

L'affaire secoue tout le Mali. Sinayoko Karamoko, le féticheur qui avait promis de ramener la Coupe d'Afrique des Nations 2025 à Bamako, aurait pris la fuite, révèle Alwihda Info. Alors que des supporters en colère assiègent son domicile, des informations indiquent que l'homme se trouve actuellement en France.





L'espoir a laissé place à une colère noire. Après la défaite (0-1) contre le Sénégal en quart de finale, le verdict est tombé pour les supporters : les "travaux mystiques" ont échoué, et le garant de ces promesses s'est volatilisé.





Les révélations sur les montants perçus par Sinayoko Karamoko donnent le vertige. Ce qui était initialement présenté comme une simple avance de 3 millions de FCFA cache une réalité bien plus lourde financièrement.





Selon la même source, une avance initiale de 3 millions de FCFA a été suivie de transferts massifs dépassant les 100 millions de FCFA. Il aurait également reçu un iPhone 17 Pro Max et une voiture flambant neuve.





Outre la victoire finale, il avait assuré qu'aucun joueur malien ne recevrait de carton rouge. Or, le Mali a terminé le match à dix suite à l'expulsion du capitaine Yves Bissouma, scellant son élimination.





Alors que ses proches le disaient "injoignable" à Bamako, la nouvelle est tombée samedi matin : l'homme le plus recherché du Mali serait actuellement à Paris. Ce départ, intervenu juste après ou peu avant le coup de sifflet final, laisse penser à une exfiltration organisée pour échapper à la vindicte populaire.





À Bamako, la tension ne retombe pas. Des groupes de jeunes continuent de surveiller ses propriétés, espérant un retour ou des explications, tandis que la police locale patrouille pour éviter les lynchages ou les pillages de son domicile.





MS/CSS/NDARINFO





