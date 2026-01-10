Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Plus de 100 millions FCFA empochés : le féticheur malien en fuite à Paris

Samedi 10 Janvier 2026

Plus de 100 millions FCFA empochés : le féticheur malien en fuite à Paris

L'affaire secoue tout le Mali. Sinayoko Karamoko, le féticheur qui avait promis de ramener la Coupe d'Afrique des Nations 2025 à Bamako, aurait pris la fuite, révèle Alwihda Info. Alors que des supporters en colère assiègent son domicile, des informations indiquent que l'homme se trouve actuellement en France.
 

L'espoir a laissé place à une colère noire. Après la défaite (0-1) contre le Sénégal en quart de finale, le verdict est tombé pour les supporters : les "travaux mystiques" ont échoué, et le garant de ces promesses s'est volatilisé.
 

Les révélations sur les montants perçus par Sinayoko Karamoko donnent le vertige. Ce qui était initialement présenté comme une simple avance de 3 millions de FCFA cache une réalité bien plus lourde financièrement.
 

Selon la même source, une avance initiale de 3 millions de FCFA a été suivie de transferts massifs dépassant les 100 millions de FCFA. Il aurait également reçu un iPhone 17 Pro Max et une voiture flambant neuve.
 

Outre la victoire finale, il avait assuré qu'aucun joueur malien ne recevrait de carton rouge. Or, le Mali a terminé le match à dix suite à l'expulsion du capitaine Yves Bissouma, scellant son élimination.
 

Alors que ses proches le disaient "injoignable" à Bamako, la nouvelle est tombée samedi matin : l'homme le plus recherché du Mali serait actuellement à Paris. Ce départ, intervenu juste après ou peu avant le coup de sifflet final, laisse penser à une exfiltration organisée pour échapper à la vindicte populaire.
 

À Bamako, la tension ne retombe pas. Des groupes de jeunes continuent de surveiller ses propriétés, espérant un retour ou des explications, tandis que la police locale patrouille pour éviter les lynchages ou les pillages de son domicile.
 

MS/CSS/NDARINFO

 

CAN 2025

CAN 2025: cinq Lions menacés de suspension en cas de finale

CAN 2025: cinq Lions menacés de suspension en cas de finale
Le Sénégal disputera une demi-finale de CAN pour la troisième fois lors de ses quatre dernières...

Plus de 100 millions FCFA empochés : le féticheur malien en fuite à Paris

Plus de 100 millions FCFA empochés : le féticheur malien en fuite à Paris
L'affaire secoue tout le Mali. Sinayoko Karamoko, le féticheur qui avait promis de ramener la Coupe...

Gana Guèye: "Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour marquer l'histoire"

Gana Guèye: "Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour marquer l'histoire"
Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Guèye a assuré de la détermination de ses coéquipiers...

CAN 2025: le gouvernement congolais offre une Jeep à Michel Kuka, l'homme-statue "Lumumba"

CAN 2025: le gouvernement congolais offre une Jeep à Michel Kuka, l'homme-statue "Lumumba"
Devenu la star des tribunes lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, Michel Kuka...

Le Sud-Africain Abongile Tom au sifflet du derby Sénégal-Mali

Le Sud-Africain Abongile Tom au sifflet du derby Sénégal-Mali
La CAF a procédé à un changement de dernière minute dans la désignation arbitrale du quart de...
LES PLUS LUS

Santé : Le Drepaf, médicament contre la drépanocytose fabriqué à Dakar, redonne espoir aux malades

04/01/2026

Keur Massar: démantèlement d'un réseau pornographique aux ramifications internationales

06/01/2026

Diomaye Faye institue une indemnité de logement de 100.000 FCFA pour tous les agents de l'État

07/01/2026

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

06/01/2026

GTA, pont de Rosso, mobilité: ce qu'il faut retenir du communiqué conjoint

08/01/2026

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN

04/01/2026

Le Communiqué du conseil des ministres du Mercredi 07 janvier 2026

07/01/2026
SERVICES