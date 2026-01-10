Connectez-vous
CAN 2025: cinq Lions menacés de suspension en cas de finale

Samedi 10 Janvier 2026

Le Sénégal disputera une demi-finale de CAN pour la troisième fois lors de ses quatre dernières participations (2019, 2021 et 2025). Une qualification qui s'accompagne toutefois d'une équation délicate : plusieurs "Lions" sont sous la menace d'une suspension en cas de qualification pour la finale, comme ce fut le cas en 2019 pour Kalidou Koulibaly.


Face au Mali, cinq joueurs sénégalais ont écopé d'un avertissement : Habib Diallo, Pape Gueye, Kalidou Koulibaly, Habib Diarra et Ibrahima Mbaye. À l'issue de la rencontre, joueurs et sélectionneur se sont exprimés sur cette situation.
 

Sous la menace d'une suspension, Pape Gueye affiche une détermination sans calcul. "On va essayer de jouer notre football. C'est tout donner sur le terrain. Après, demain, si on est amené à être suspendu pour la finale, il y a quelqu'un d'autre qui va faire le boulot à notre place", a confié le milieu de terrain sénégalais.
 

Avant d'ajouter : "On a totalement confiance. C'est pour ça que dès qu'il y a eu plusieurs cartons, le coach a fait des changements et rien n'a changé. Donc, c'est là où on voit la force de notre équipe. Donc voilà, on est contents et j'espère que ça va continuer".
 

De son côté, le capitaine Kalidou Koulibaly, lui-même suspendu lors de la finale de 2019 face à l'Algérie pour cumul de cartons, refuse toute retenue. "Je pense qu'à chaque fois qu'on pense à nos cartons jaunes, on en prend et après, on est puni. Mais bon, on va jouer à 100%. On joue pour le peuple. On ne va pas jouer pour calculer, pour pouvoir jouer une finale. On va jouer pour aller en finale. On verra", a déclaré le défenseur central.
 

Interrogé sur les cinq avertissements reçus par son équipe, le sélectionneur Pape Thiaw se montre confiant. "Je préfère avoir des problèmes de choix. Donc voilà, espérons. Ils sont tellement intelligents. Je pense qu'ils vont vraiment jouer en faisant attention. Mais quand ils doivent le prendre, ils le prendront. S'ils sont sur le terrain maintenant, c'est le plus important pour moi", a expliqué le technicien sénégalais.
 

Pape Thiaw rappelle enfin la force du collectif. "Ce sont les joueurs qui sont déterminés et concernés qui, dès qu'on est sur le terrain, ils donnent tout pour leur pays. Même si ces avertissements peuvent coûter cher aux joueurs concernés pour la suite de la compétition", a-t-il soutenu.
 

Pour rappel, conformément au Code disciplinaire de la FIFA, repris par les règlements de la CAF, deux cartons jaunes reçus lors de deux matchs différents entraînent automatiquement une suspension d'un match, y compris lorsqu'il s'agit d'une finale.
 

MS/CSS/NDARINFO
 

CAN 2025

